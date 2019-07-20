На Волыни произошла трагедия с 31-летним участником АТО: фото ветерана

В пятницу, 19 июля, в городе Нововолынск в доме нашли повешенным ветерана АТО Игоря Тыльного.

Об этом сообщает ресурс "Буг".

По данным полиции, происшествие квалифицируют как самоубийство. У 31-летнего мужчины нашли предсмертную записку, в которой он просил никого не винить в содеянном. Известно, что перед этим у мужчины возник конфликт с женой и он начал употреблять спиртные напитки.

Как отметил начальник Нововолинского отделение полиции, местный житель Игорь Тыльный повесился на дверной ручке с помощью куске веревки, в доме, где проживают родители. Родственников в это время не было дома.

Также отмечают, что мужчина в 2014 году участвовал в АТО на Востоке Украины.

Как сообщал "Апостроф", в городе Жмеринка Винницкой области похоронили ветерана АТО Игоря Саса, который покончил жизнь самоубийством.