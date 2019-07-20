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Разгорелся скандал с задержанием Ираном британского танкера: опубликовано видео

суббота, 20 июля 2019, 11:11
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Вооруженные силы Ирана задержали британский танкер Stena Impero, который направлялся в Саудовскую Аравию.

Как сообщает местная пресса, судно по непонятным причинам отклонилось от курса и направилось к северу в сторону иранского острова Кешм. Здесь расположена база иранского Корпуса Стражей Исламской Революции (КСИР).

Как сообщает местная пресса, танкер задержан за нарушение международного морского права.

Британское правительство проверяет информацию о танкере.

Также отмечается, что танкер проигнорировал сигнал бедствия, поданный иранским рыболовецким судном. На его борту находились 23 члена экипажа, в числе которых и граждане России. Всех их оставили на борту.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в четверг, 18 июля, корабль Военно-морских сил США сбил иранский беспилотник в Ормузском пролив

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