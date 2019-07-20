Разгорелся скандал с задержанием Ираном британского танкера: опубликовано видео

Вооруженные силы Ирана задержали британский танкер Stena Impero, который направлялся в Саудовскую Аравию.

Как сообщает местная пресса, судно по непонятным причинам отклонилось от курса и направилось к северу в сторону иранского острова Кешм. Здесь расположена база иранского Корпуса Стражей Исламской Революции (КСИР).

Как сообщает местная пресса, танкер задержан за нарушение международного морского права.

Британское правительство проверяет информацию о танкере.