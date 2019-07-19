В США заявили о сбитой военным кораблем иранской "птичке": появилась реакция

В четверг, 18 июля, корабль Военно-морских сил США сбил иранский беспилотник в Ормузском проливе.

Об этом сообщает издание "Голос Америки".

Инцидент произошел с участием корабля Boxer после того, как дрон приблизился к судну на расстояние 900 метров, угрожая безопасности военных.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп призвал другие страны осудить Иран и защитить свои корабли. По его словам, Boxer входит в состав группы кораблей ВМС США, которая находится в проливе, расположенном между Персидским и Оманским заливами.

Также ситуацию вокруг сбитого беспилотника прокомментировали и в американском военном ведомстве.

"Беспилотный авиакомплекс подлетел к Boxer и расположился в небезопасном растоянии", - говорится в заявлении представителя Пентагона Джонатана Хоффмана. Однако он не указал, кому принадлежал беспилотник.

По словам Хоффмана, инцидент произошел около 10 часов утра по местному времени, когда судно проходило через Ормузский пролив.

"Корабль предпринял оборонительные действия против беспилотника, чтобы обеспечить безопасность корабля и его экипажа", – добавил он.

Вскоре после этого министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что ему неизвестно о сбитом иранском беспилотнике в Ормузском проливе.

"У нас нет информации о том, что сегодня мы потеряли беспилотник", - заявил Зариф.

Отмечают, что инцидент произошел после того, как 20 июня силы Корпуса стражей исламской революции сбили беспилотный летательный аппарат RQ-4 Global Hawk США, находившийся, как утверждают в Пентагоне, в международном воздушном пространстве в том же регионе.

То происшествие американские чиновники называли "неспровоцированной атакой". В Тегеране же заявили, что беспилотник был сбит после того, как он нарушил воздушную границу страны.

Кроме того, 14 июня Дональд Трамп обвинил власти Ирана в причастности к атаке на нефтяные танкеры в Оманском заливе. Тегеран отверг причастность к инциденту, обвинив Вашингтон в попытке сорвать проходившие в то время переговоры с Японией и замаскировать экономический терроризм против Ирана.

Как сообщал "Апостроф", президент США Дональд Трамп подтвердил, что собирался нанести ракетные удары по территории Ирана в ответ на сбитый американский беспилотник.