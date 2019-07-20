Во Франции произошли массовые стычки болельщиков с полицией: видео

В ряде французских городов футбольные фанаты праздновали победу Алжира над Сенегалом в финале футбольного Кубка африканских наций, по причине чего произошли столкновения.

По данным местной прессы, на улицах крупнейших городов, в том числе и Парижа, тысячи людей вышли праздновать событие.

Полиция сообщает о 198 задержанных в результате массовых беспорядков. На охрану порядка в Париже полиция поставила 2500 силовиков.

Отмечается, что фанаты стреляли фейерверками, петардами и бросали в полицию стеклянные бутылки и камни.

По последним данным, в Париже задержали 102 человека, из них 86 - арестованы.

Ранее "Апостроф" сообщал, что футбольный матч в аргентинской Северной региональной лиге завершился страшной трагедией: здесь во время матча стало плохо 17-летнему футболисту, после чего он скончался в автомобиле одного из болельщиков.