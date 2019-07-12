В Аргентине произошла жуткая трагедия с молодым футболистом: фото

Футбольный матч в аргентинской Северной региональной лиге завершился страшной трагедией: здесь во время матча стало плохо 17-летнему футболисту, после чего он скончался в автомобиле одного из болельщиков.

Трагедия произошла после серии послематчевых пенальти. Молодой голкипер отразил решающий удар и побежал радоваться успеху с партнерами по команде, но в этот момент упал на газон без сознания.

Как сообщает местная пресса, футболиста срочно госпитализировали, но до больницы живым он так и не доехал.

По предварительным данным, причиной смерти стал мощный удар мячом в грудь, который спровоцировал сбой в работе кардиореспираторной системы.

Ранее "Апостроф" сообщал, что 69-летний экс-форвард сборной Германии повторил свой чудо-гол.