Авто влетело в остановку с людьми на трассе Киев-Чоп: подробности и фото

В воскресенье, 21 июля, во Львовской области 19-летний водитель врезался в остановку и сбил женщину с двумя детьми.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области.

Как отмечается, ДТП произошло утром на автодороге Киев-Чоп.

"Водитель автомобиля "Рено Трафик", 19-летний житель Сколевского района, выехал за пределы проезжей части дороги на остановку и совершил наезд на женщину и двух детей. После этого автомобиль съехал в кювет и перевернулся", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 42-летняя жительницу Сколевского района и двух ее дочерей в возрасте 12 и 14 лет с телесными повреждениями доставили в больницу. Женщина умерла в больнице, диагнозы детей уточняются.

Возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортным средством).

Санкция статьи предусматривает наказание - от 3 до 8 лет лишения свободы без права управлять транспортными средствами сроком до 3 лет или без такового.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф, в ночь на 20 июля в районе села Вита Почтовая под Киевом в результате страшного ДТП погибли три человека.