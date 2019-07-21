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Накануне перемирия Первомайск попал под смертельный удар: фото и данные о жертвах

воскресенье, 21 июля 2019, 07:27
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Боевики самопровозглашенных республик Донбасса сообщили о массированном артиллерийском обстреле оккупированного Первомайска

В результате обстрела погиб один человек, еще трое получили ранения.

По информации боевиков, среди пострадавших есть якобы ребенок. В свою очередь очевидцы сообщают, что погибших в результате артобстрела гораздо больше.

Боевики уже успели обвинить в произошедшем Вооруженные силы Украины.

Очевидцы говорят, что в больницу были госпитализированы одиннадцать человек с ранениями.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в пятницу, 19 июля, в зоне военного конфликта на Донбассе от пули снайпера погибли двое украинских военнослужащих ОМБр имени короля Даниила - солдат Роман Джерелейко и старшина Александр Бардалым.

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