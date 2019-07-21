Накануне перемирия Первомайск попал под смертельный удар: фото и данные о жертвах

Боевики самопровозглашенных республик Донбасса сообщили о массированном артиллерийском обстреле оккупированного Первомайска

В результате обстрела погиб один человек, еще трое получили ранения.

По информации боевиков, среди пострадавших есть якобы ребенок. В свою очередь очевидцы сообщают, что погибших в результате артобстрела гораздо больше.

Боевики уже успели обвинить в произошедшем Вооруженные силы Украины.

Очевидцы говорят, что в больницу были госпитализированы одиннадцать человек с ранениями.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в пятницу, 19 июля, в зоне военного конфликта на Донбассе от пули снайпера погибли двое украинских военнослужащих ОМБр имени короля Даниила - солдат Роман Джерелейко и старшина Александр Бардалым.