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Появились фото украинских героев, погибших от пуль снайпера на Донбассе

суббота, 20 июля 2019, 13:33
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Фото: соцсети

В пятницу, 19 июля, в зоне военного конфликта на Донбассе от пули снайпера погибли двое украинских военнослужащих ОМБр имени короля Даниила - солдат Роман Джерелейко и старшина Александр Бардалым.

Об этом сообщил Валерий Самусь в Facebook, опубликовав их фото.

Александр Бардалым, позывной "Бармалей", командир взвода, 1986 г.р., родом из г. Корсунь-Шевченковский Черкасской области. На войне он находился с 2015 года. До увольнения из рядов ВСУ у него оставалось всего 20 дней. У него остались жена и 6-летний сын.

"Прибыв на позицию, где был ранен солдат Джерелейко, вместе с командиром роты принимал участие в его эвакуации. В 15 метрах от позиции, при закреплении тяжелораненого на носилках, враждебный снайпер попал в старшину. От ранения в бок и руку в течение минуты умер на месте обстрела", - говорится в сообщении.

Кроме того, 31-летний Роман Джерелейко родом из г. Волочиска Хмельницкой области. Он получил тяжелое ранение от пули снайпера во время инженерных работ по оборудованию блиндажа. Потеряв много крови, он умер в больнице Курахово. У него остались родители, а также 6-летний сын.

Как сообщал "Апостроф", появилось фото молодого снайпера ВСУ Богдана Бигуса, погибшего на Донбассе.

Также бойцы ВСУ отомстили боевикам за гибель Богдана Бигуса, ликвидировав одного оккупанта и двух ранив. При этом, еще двое украинских военных получили ранения.

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