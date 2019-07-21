Под Киевом похоронные фирмы устроили из-за мертвеца разборки со стрельбой: фото

В городе Ирпень Киевской области произошел вооруженный конфликт между двумя организациями, которые занимаются ритуальными услугами.

По прибытию на место, где находился умерший, представители организаций что-то не поделили. 59-летний мужчина достал пистолет и несколько раз выстрелил в оппонента.

Известно, что до этого стрелявший удар жертву кулаком в лицо.

Пострадавшего 26-летнего мужчину доставили в больницу. У него непроникающее огнестрельное ранение левой подключичной области и передней брюшной стенки.

Стрелявший находится под стражей.

По уточненным данным, в результате стрельбы пострадали четыре человека.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в четверг, 18 июля, в Киеве в одной из квартир нашли тело 52-летней женщины со следами насильственной смерти.