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В Киеве возле метро "бегун" угодил под колеса авто: фото с места ДТП

воскресенье, 21 июля 2019, 21:38
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В воскресенье, 21 июля, в Киеве возле метро произошло серьезное ДТП - автомобиль сбил пешехода.

Об этом сообщает Telegram-канал "Киев Оперативный".

Так, авария случилась вблизи станции метро "Теремки". По предварительным данным, пешеход пытался перебежать дорогу в неположенном месте.

"Детали происшествия устанавливаются. Травмы серьезные, ожидают скорую", - сказано в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", 21 июля во Львовской области 19-летний водитель врезался в остановку и сбил женщину с двумя детьми. ДТП произошло утром на автодороге Киев-Чоп. Женщина умерла в больнице, диагнозы детей уточняются.

Ранее в аварию в Киеве попал автомобиль Lexus, который выехал на встречную полосу, где столкнулся сразу с двумя транспортными средствами. Его водитель погиб на месте.

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