Россиянка устроила голый "протест" в метро: сеть поразило видео

В Москве (Российская Федерация) женщина устроила голый "протест" в метро из-за того, что ей не уступили места.

Соответствующее видео опубликовано в YouTube.

Так, женщина задрала юбку и сняла трусы. При этом она делала замечания людям, которые смотрели на нее и снимали происходящее на видео.

"Я обычная уже 30 лет. Насмотреться все никак не могут!" - кричала она.

В описании к видео указано, что инцидент произошел после того, как женщина попросила мужчину уступить ей место, но он отказал и поинтересовался, почему должен это сделать.

Отмечается, что женщина в таком виде проехала несколько станций.

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