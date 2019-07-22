RU  UA  EN

понедельник, 22 июля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.75
Меню
Общество

ТОП-20 лучших ресторанов Киева: итоги голосования

Новости

22 июля

06:52
ЦИК обработала почти 95% протоколов на заграничных участках: кто побеждает
06:30
Гороскоп на 22 июля: Львы будут лениться, а Водолеев ждут неприятные встречи
06:30
ЦИК подсчитала почти 30% голосов: онлайн трансляция
06:27
Дожди и жара до +32: синоптики уточнили прогноз погоды на понедельник
05:35
Опубликован список "ихтамнетов" Путина в руководстве боевиков ДНР-ЛНР
04:33
Киевлянка рассказала о нападении на нее в реке странного убийцы: опубликованы видео
03:30
Прорвемся! Опубликовано сильное фото из оккупированного Крыма
02:28
Потому что удобно: в сети показали фото эпичного "героя парковки" в Киеве
01:15
Во Львове на выборы пришла 94-летняя бабушка: что могло пойти не так
00:27
В Киеве сняли на фото молодую пару магазинных воров

21 июля

23:59
В Киев везут подозрительных молодчиков: полиция показала фото и видео перехвата
23:52
СМИ назвали главных кандидатов на кресло премьер-министра: список
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Опубликован список "ихтамнетов" Путина в руководстве боевиков ДНР-ЛНР

понедельник, 22 июля 2019, 05:35
переглянути новину українською

В интернете обнародовали список россиян, которые руководят составом соединений и воинских частей Южного военного округа РФ и курируют материально-техническое обеспечение боевиков 1-го и 2-го армейских корпусов ДНР-ЛНР.

Соответствующие материалы опубликовал блогер, пишущий под ником Фашик Донецкий.

"В Украине, если верить пропаганде РФ, "гражданская" война. Правда, это не совсем так, ведь война в Украине, а трупы идут в РФ… Мы решили немножко подсказать россиянам, кто является спонсором войны в Украине и кто курирует боевые действия на территории чужого государства. Сейчас будет больно. Очень", - отметил он.

Как сообщал "Апостроф", 20 июля украинские военные провели одну из самых успешных и грандиозных боевых операций за время войны на Донбассе.

Также украинская армия нанесла удар по позициям боевиков с корректировкой огня с воздуха с помощью беспилотников в пригороде Горловки Донецкой области.

Фотовзгляд

Все галереи
Голосование президента на внеочоередных выборах в верховную раду

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

На пороге катастрофы: почему погибает озеро Свитязь

Боевиков используют на Донбассе для политического влияния на Украину, есть много сценариев - Георгий Тука

Волна детского насилия: почему кастрация не поможет и как уберечь детей

Украинские моряки застрянут в России надолго: почему Путин плюет на приказ Трибунала

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: