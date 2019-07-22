Опубликован список "ихтамнетов" Путина в руководстве боевиков ДНР-ЛНР

В интернете обнародовали список россиян, которые руководят составом соединений и воинских частей Южного военного округа РФ и курируют материально-техническое обеспечение боевиков 1-го и 2-го армейских корпусов ДНР-ЛНР.

Соответствующие материалы опубликовал блогер, пишущий под ником Фашик Донецкий.

"В Украине, если верить пропаганде РФ, "гражданская" война. Правда, это не совсем так, ведь война в Украине, а трупы идут в РФ… Мы решили немножко подсказать россиянам, кто является спонсором войны в Украине и кто курирует боевые действия на территории чужого государства. Сейчас будет больно. Очень", - отметил он.

Как сообщал "Апостроф", 20 июля украинские военные провели одну из самых успешных и грандиозных боевых операций за время войны на Донбассе.

Также украинская армия нанесла удар по позициям боевиков с корректировкой огня с воздуха с помощью беспилотников в пригороде Горловки Донецкой области.