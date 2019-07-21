Одна из лучших операций: ВСУ сильно потрепали боевиков, нанеся большой урон

В субботу, 20 июля, военнослужащие ВСУ провели одну из самых успешных и грандиозных боевых операций за время войны на Донбассе.

Об этом сообщает волонтер Юрий Мысягин на своей странице в Facebook.

"Пока информации очень мало, известно пока только то, что враг планировал "поздравить" ВСУ с пятилетием освобождения одного из населенных пунктов, который находится в тылу на подконтрольной Украине территории. Информация была получена нашей разведкой", - написал он.

Также Мысягин отметил, что кроме этого в том районе 20 июля вечером позиции бригады подверглись обстрелам из Минометов 82-го и 120-го калибра. Однако, украинские воины отомстили боевикам.

"ВСУ разработали и провели операцию на упреждение. Было выявлено место скопление боевой техники и живой силы врага. Пока точной информации немного, известно только, что техники потеряно много, очень много. И не просто техники, а именно боевой военной техники", - отметил волонтер.

Он добавил, что, к сожалению, от пуль снайпера погибли двое бойцов 24-й бригады.

"Причем второго, командира взвода, снайпер подстрелил уже после того, как он пытался оказать медицинскую помощь первому бойцу. А в Красногоровке погиб местный житель, от осколков, после обстрела из гранатомета СПГ", - написал Мысягин.

Как сообщал "Апостроф", боевики самопровозглашенных республик Донбасса сообщили о массированном артиллерийском обстреле оккупированного Первомайска.