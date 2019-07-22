Под Киевом зарезали журналиста: момент убийства попал на видео

В воскресенье, 21 июля, в городе Славутич Киевской области группа людей напала на журналиста Юрия Булата, вследствие чего он умер от полученных травм.

Об этом пишет издание РИА-М.

Преступники применили в ходе нападения на журналиста ножи. Мужчина, по свидетельствам очевидцев, получил удар ножом в область горла, его тело было обнаружено на улице.

Согласно записям с камеры наблюдения поблизости, видно, что нападавших было три человека. Между участниками инцидента завязался конфликт и один из нападавших из группы выхватил нож и резко ударил им журналиста. Судя по направленности удара, он пришелся прямо в район сонной артерии.

Местное издание пишет, что двух нападавших уже удалось задержать, правоохранители сейчас разыскивают третьего.

Как сообщал "Апостроф", 18 июля в Киеве в одной из квартир нашли тело 52-летней женщины со следами насильственной смерти.