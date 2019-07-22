Под Одессой водитель устроил стрельбу на дороге, его жестоко избили: фото

Под Одессой автомобилист на Mitsubishi ранил из травмата двух прохожих, которые приехали из соседних сел. А те, в свою очередь, избили водителя до потери сознания и поехали на его автомобиле в больницу.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

"По словам 33-летнего и 35-летнего травмированных из пистолета мужчин, причины для того, чтобы в них стрелять, - не было, и они действовали в ответ. Установить полную картину инцидента будет возможно после получения свидетельств их оппонента и выводов судмедэкспертизы", - говорится в сообщении.

Уточняется, что самого же 39-летнего водителя в медицинское учреждение доставил знакомый. Тот получил черепно-мозговую травму и до сих пор находится в тяжелом состоянии.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Одессе устроили стрельбу на кладбище.