В Одессе устроили стрельбу на кладбище: опубликованы фото

12 марта на Западном кладбище Одессы шесть человек устроили стрельбу.

Как сообщают в пресс-службе полиции Одесской области, таким образом трое мужчин и три женщины устроили себе развлечение.

По информации правоохранителей, группа людей стреляла по могилам.

На место они прибыли на автомобили. Патрульные обнаружили в багажнике транспортного средства похищенные с могил живые цветы.

Кроме того, у одного из злоумышленников при себе был пневматический пистолет.

На место вызвали следственно-оперативную группу для дальнейшего установления обстоятельств дела. Оружие изъято на экспертное исследование. Правоохранители устанавливают возможную причастность этих лиц к совершению аналогичных преступлений.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в оккупированном Крыму неизвестные заменили старинное надгробие на могиле героя Крымской войны капитана 2 ранга Николая Костомарова на новое, да еще и со странной надписью.