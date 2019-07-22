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В Киеве наказали наглого пешехода-нарушителя: опубликовано видео

понедельник, 22 июля 2019, 07:52
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В Киеве правоохранители наказали пешехода, который решил перебежать дорогу недалеко от подземного перехода.

Об этом говорится на странице "Киев Оперативный" в Facebook.

Так, инцидент произошел вблизи станции метро "Сырец".

"Так, случилось, что [пешеход] перебежал [дорогу] прямо перед патрульным авто. Представляться не стал, документы не показывал и поэтому его решили забрать в райотдел для установления личности и составления административных материалов", - сказано в сообщении.

Стоит отметить, что многие посчитали данный инцидент показательным и добавили, что если бы пешеходов всегда наказывали за подобные нарушения, то и аварий было бы меньше.

Как сообщал "Апостроф", 21 июля во Львовской области 19-летний водитель врезался в остановку и сбил женщину с двумя детьми. ДТП произошло утром на автодороге Киев-Чоп. Женщина умерла в больнице, диагнозы детей уточняются.

Ранее в аварию в Киеве попал автомобиль Lexus, который выехал на встречную полосу, где столкнулся сразу с двумя транспортными средствами. Его водитель погиб на месте.

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