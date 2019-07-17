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Поймали "на горячем": в сети показали видео с уличной воровкой в Киеве

среда, 17 июля 2019, 01:28
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В сети появилось видео гражданского задержания воровки в Киеве, которая похитила телефон у прохожей из сумки.

Запись была опубликована на странице "Киев оперативный".

Отмечается, что воровка была задержана в столичном районе Троещина.

В конце видео автор указывает, что к месту событий подъехала следственно-оперативная группа полиции.

"Ночью на Троещине граждане поймали женщину, которая похитила мобильный телефон из сумки женщины. Как видите, воровка не слишком радуется камере и популярности", - говорит автор публикации.

Комментаторы на Facebook отдельно отметили факт, что в сообществе не сообщается о факте задержания женщины правоохранителями, как и о том, заведено ли против нее уголовное производство.

Как сообщал "Апостроф", ранее киевская полиция спасла жизнь вору-неудачнику, который попался на месте преступления и поэтому хотел покончить жизнь самоубийством.

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