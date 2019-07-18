В сети показали фото мошенницы, "работающей" в киевском метро

17 июля на одной из станций метро Киева удалось разоблачить мошенницу, которая выманивала деньги у жителей и гостей столицы.

Фотографии преступницы опубликовали в сообществе dtp.kiev.info.

На снимках запечатлена женщина средних лет, которая вела себя весьма агрессивно, когда ее пытались сфотографировать.

При этом в сообществе не отмечают, чем именно занималась злоумышленница.

"Данная особ разводит людей на деньги", - говорится в подписи к фотографиям.

Напомним, что в сети появилось видео гражданского задержания воровки в Киеве, которая похитила телефон у прохожей из сумки.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в сети была опубликована видеозапись, как в Киеве женщина учит своего ребенка воровать, вместе они украли телефон у мужчины, который находился в состоянии алкогольного опьянения.