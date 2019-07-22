Вертолет со спецназом вылетел на избирательный округ под Житомиром: фото и видео

В понедельник, 22 июля, из Киева в Коростень (Житомирская область) на вертолете прибыл спецотряд полицейских.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Украины, публикуя фото и видео отправленного отряда специального назначения.

"Решение направить в г. Коростень вертолетом Ми-8 приданные силы полиции было принято после анализа оперативной обстановки и информации о возможных провокациях во время транспортировки избирательной документации из участковых избирательных комиссий - в окружную избирательную комиссию №64, которая расположена в Коростене", - уточнили в ведомстве.

Как сообщал "Апостроф", ранее правоохранители задержали несколько автобусов с людьми в форме, которые ехали в сторону Киева.

Также полиция Киева расследует два случая нарушений на внеочередных парламентских выборах.