ДТП с пешеходом-"бегуном" в Киеве: появились новые подробности, фото и видео

Пешеход, который 21 июля перебегал дорогу около станции метро "Теремки" и был сбит автомобилем, получил перелом ноги.

Об этом сообщает издание "Информатор".

Отмечают, что инцидент произошел на проспекте Глушкова около 19:20. Мужчина в неположенном месте перебегал дорогу и его сбила машина марки ВАЗ.

По предварительной информации от правоохранителей, скорее всего, водитель авто просто не видел пешехода, который появился перед ним из-за другого автомобиля.

"В результате мужчину с переломом ноги увезла карета скорой помощи. Автомобиль же получил повреждения левой фары, а также лобового стекла со стороны водителя. На месте работали экипаж патрульной полиции, а также следственно-оперативная группа, которые занимались фиксацией происшествия", - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал "Апостроф", в Херсоне произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими и авто, которое перевозило бюллетени в окружную комиссию.