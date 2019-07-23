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Под Херсоном произошла трагедия на воде с дедушкой и внучкой

вторник, 23 июля 2019, 14:11
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В понедельник, 22 июля в Херсонской области было обнаружено тело пожилого мужчины, который ранее отправился гулять с внучкой.

Об этом пишет местное издание "Типичный Херсон".

Отмечается, что тело пенсионера обнаружил в реке Ингулец житель села Краснолюбецкое. О своей страшной находке он сообщил в районе 15:00.

Правоохранители и спасатели областной службы чрезвычайных ситуаций достали и идентифицировали погибшего. Им оказался 67-летний местный житель. Также стало известно, что утром он взял внучку 8 лет и отправился с ней к реке.

В данный момент ведутся поиски девочки, спасатели подозревают, что ребенок также утонул.

Как сообщал "Апостроф", 20 июля на черноморском курорте под Херсоном утонула женщинана глазах у сына. Очевидцы заметили, что женщина слишком долгое время лежит на воде лицом вниз. Они подошли, чтобы поинтересоваться, не нужна ли ей помощь, но та была уже мертва – у отдыхающей от перепада температур воды и воздуха остановилось сердце.

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