На популярном украинском курорте мать утонула на глазах у ребенка: детали трагедии

В субботу, 20 июля, на черноморском курорте под Херсоном утонула женщина на глазах у маленького сына.

Об этом сообщает ресурс "Херсонцы".

Трагедия произошла около 15:00 на центральном пляже в поселке Лазурное Скадовского района. Там в трех метрах от берега утонула мать, оставив своего ребенка сидеть одного на песке.

Очевидцы ЧП заметили, что женщина лет сорока слишком долгое время лежит на воде лицом вниз. Они подошли, чтобы поинтересоваться, не нужна ли ей помощь. Однако та была уже мертвой – по всей вероятности, у отдыхающей от перепада температур воды и воздуха остановилось сердце.

Отмечают, что спасателя, который мог бы ее заметить, и оказать первую помощь, рядом не оказалось. Обслуживающий этот участок пляжа предприниматель не заключил договор о дежурствах с областной коммунальной аварийно-спасательной службой, как это сделали другие его коллеги.

Отдыхающие не знали, как поступить с ребенком, на глазах которого из воды достали его мертвую мать, поэтому позвонили на 102.

"Сотрудники полиции установили, что женщина с ребенком и со своим знакомым приехали из Черниговской области на машине отдыхать в Лазурное. Сняли жилье в селе, и мать с сыном пошли на пляж, где и случилась трагедия. Знакомый заберет ребенка из Лазурного, и доставит его назад в Черниговскую область к родственником. Там будет решаться его дальнейшая судьба", - сказал начальник Скадовского отдела Национальной полиции Алексей Пешков.

Как сообщал "Апостроф", в субботу, 8 июня, в Киеве на одном из пляжей спортивно-развлекательного комплекса XPark утонул 32-летний мужчина.