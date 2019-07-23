Под Киевом пьяный водитель с женой и ребенком устроил смертельно опасные гонки с копами: видео

Пьяный водитель, в салоне автомобиля которого находились женщина и четырехлетний ребенок, пытался сбежать от полицейских на высокой скорости, а когда его все же удалось остановить – поджег авто.

Об этом сообщает патрульная полиция Борисполя.

Инцидент произошел на трассе Киев-Харьков-Должанский. Как отмечается, инспекторы обнаружили автомобиль Volkswagen Bora, который систематически нарушал ПДД. Патрульные подали знак водителю остановиться, однако он проигнорировал его и прибавил скорость.

"Патрульные начали догонять автомобиль и продолжали подавать требование об остановке с помощью светозвуковой сигнализации и громкоговорителя. Нарушитель же продолжал движение на большой скорости и неоднократно создавал аварийную ситуацию. В ходе преследования инспекторы пытались блокировать авто, но во избежание дорожно-транспортных происшествий были вынуждены въехать в большое количество ям, в результате чего служебный автомобиль получил незначительные повреждения, но не мог продолжать движение. Однако инспекторов это не остановило и они продолжили преследование пешком и вызвали на подмогу еще один экипаж патрульных", – говорится в сообщении полиции.

В итоге патрульным удалось догнать нарушителя и остановить его. 32-летний мужчина, имевший признаки сильного алкогольного опьянения, оказал сопротивление, ругался матом и пытался бежать. Пройти освидетельствование мужчина отказался.

"Патрульные приступили к оформлению административных материалов, а их водитель получил немало: по ст.130 КУоАП (вождение в состоянии опьянения), ст.173 КУоАП (мелкое хулиганство), 185 КУоАП (злостное неповиновение законному распоряжению), ч.4 ст.122 КУоАП (превышение допустимой скорости, повлекшее аварийную ситуацию) и по ст.122-2 КУоАП (невыполнение требования об остановке). Но и на этом нарушитель не остановился. Он сел в свое авто, облил салон неизвестным веществом и поджег. Реакция инспекторов была мгновенной. Они сразу потушили пламя огнетушителем и еще раз успокоили правонарушителя", – отметили в полиции.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 21 июля в Киеве нарушитель ПДД на авто во время задержания правоохранителями читал рэп и извинялся за свой поступок.