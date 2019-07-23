Ростом не вышел: опубликовано видео конфуза Путина со студентом на Урале

Президент России Владимир Путин попал в неловкую ситуацию во время визита в Уральский федеральный университет: на групповом фото его закрыл один из студентов.

Соответствующее видео было опубликовано на Twitter странице "WeirdRussia.com".

На записи видно, как Путин в окружении студентов готовится к фото, однако прямо перед ним встает один из студентов-парней, так что за ним не видно президента. При этом кто-то из-за кадра хватает студента за руку и тянет его в сторону.

Пользователи из разных стран оценили видеозапись и уже начали "оплакивать" незадачливого студента.

"Еще одного послали в ГУЛАГ", – говорится в подписи к видео.

"Используйте полоний", "Последнее фото перед смертью", "Жаль парнишку - он столько мог сделать для этой страны!", – шутят пользователи.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", президент Российской Федерации Владимир Путин впервые высказался о журналисте Георгии Габунии, обматерившем его в воскресной авторской передаче "Постскриптум" на телеканале Rustavi-2.