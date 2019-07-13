Bloomberg узнало о кремлевском плане ухода Путина с должности президента

Президент России Владимир Пуитин может остаться при власти и после выборов 2024 года, получив должность премьера с расширенными преференциями.

Об этом сообщает Bloomberg.

Так, на данный момент в Кремле разрабатывают план по продлению власти Путина, ведь он не имеет права вновь баллотироваться, и в 2018 году в последний раз стал президентом. По этой причине в его окружении уже начали разрабатывать сценарий, по которому Путин станет премьер-министром с расширенными конституционными полномочиями.

Интересно, что этот момент собираются зафиксировать на законодательном уровне после парламентских выборов 2021 года.

Как сообщалось, ранее был озвучен сценарий, как Путин потеряет власть.

Подробнее о способах поднять рейтинг Путина и сохранить власть, читайте в материале "Апострофа": Собиратель земель русских: почему коварный план Путина не будет успешным.