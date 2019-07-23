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В Киеве заминировали ЦИК: появились подробности и фото с места

вторник, 23 июля 2019, 20:58
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Во вторник, 23 июля, вечером неизвестные сообщили, что в Киеве заминировали здание Центральной избирательной комиссии (ЦИК), которая завершает подсчет голосов, на место прибыли взрывотехники.

Об этом сообщает "РБК Украина".

Так, сотрудники управления Государственной охраны эвакуировали представителей СМИ из здания до выяснения всех обстоятельств происшествия.

Отмечается, что в ЦИК никого не пустят, пока не проведут проверку на наличие там взрывчатки.

В настоящее время на месте продолжают работу правоохранители.

Как сообщал "Апостроф", 3 июня в столице Украины в очередной раз в полицию поступили сообщения о массовом минировании важных объектов, в том числе больниц, супермаркетов и посольства США, но взрывчатки нигде не нашли.

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