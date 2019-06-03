Заминировано все: в Киеве прошла очередная волна "анонимной" тревоги

В столице Украины в очередной раз в полицию поступили сообщения о массовом минировании важных объектов: в том числе больниц, супермаркетов и посольства США.

Об этом сообщается в Telegram канале "Kyiv Live".

Как утверждается, "заминировали" супермаркеты популярных сетей, некоторые жилые дома, школы и другие важные объекты.

"В очередной раз "все заминировано" - больницы, супермаркеты, Ашан, Сильпо, АТБ, Посольство США и часть школ и жилых домов", – говорится в сообщении.

Кроме того, авторы сообщения возмутились бездействию правоохранительных органов по отношению к анонимным "минерам".

"Интересно, минеров хотя бы кто-то ищет?", – пишут они.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 22 мая в Киеве из зданий гипермаркетов "Ашан", супермаркетов "АТБ" эвакуировали персонал и посетителей из-за сообщения о заминировании.