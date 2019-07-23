В России мощное наводнение смыло мост вместе с машинами: сеть взбудоражило видео

В республике Коми (Россия) из-за наводнения утонул мост, который унесло течением вместе с автомобилями.

Об этом сообщает ren.tv.

Стихия накрыла село Нившера - там бушевал мощный шторм, который стал причиной наводнения. Местные жители заметили, что оно угрожает мосту. Потому люди решили поставить на него грузовики и тракторы, чтобы переправу не унесло течением. Однако вода все же добралась до конструкции, в реке оказались даже транспортные средства.

На видео видно, как большегрузы плывут вместе с переправой, и пока их еще не достали из воды. Тем временем в сети пользователи прокомментировали инцидент.

Ты неси меня река) В Нившере, Коми уплыл мост с транспортом))

Видно любят расеяне плавать по речкам, то дома, то Камазы) pic.twitter.com/gHsmWMiKpL — 25ЄС_EU_UA_NATO_USA (@herooftheday10) 22 июля 2019 г.

Как сообщал "Апостроф", в интернете обнародовали видео, на котором зафиксирован потоп в Иркутской области Российской Федерации - мощный поток воды уносит даже дома.