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В России мощное наводнение смыло мост вместе с машинами: сеть взбудоражило видео

вторник, 23 июля 2019, 01:12
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В республике Коми (Россия) из-за наводнения утонул мост, который унесло течением вместе с автомобилями.

Об этом сообщает ren.tv.

Стихия накрыла село Нившера - там бушевал мощный шторм, который стал причиной наводнения. Местные жители заметили, что оно угрожает мосту. Потому люди решили поставить на него грузовики и тракторы, чтобы переправу не унесло течением. Однако вода все же добралась до конструкции, в реке оказались даже транспортные средства.

На видео видно, как большегрузы плывут вместе с переправой, и пока их еще не достали из воды. Тем временем в сети пользователи прокомментировали инцидент.

Как сообщал "Апостроф", в интернете обнародовали видео, на котором зафиксирован потоп в Иркутской области Российской Федерации - мощный поток воды уносит даже дома.

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