​Смертельное наводнение в России сняли на видео с дрона

В сети появилось жуткое видео наводнения в Иркутской области (Россия), снятое с помощью дрона.

Соответствующие кадры опубликованы на YouTube канале Ruptly.

Известно, что сейчас в Иркутской области действует режим чрезвычайной ситуации, более тысячи человек эвакуированы. Пять человек погибли, судьба еще двоих неизвестна. Более 350 человек пострадали, 97 из них были госпитализированы.

Левые притоки Ангары вышли из берегов. В пяти районах Иркутской области подтоплены более четырех тысяч домов, в которых живут около десяти тысяч человек. Почти 27 тысяч человек остались без электричества. Паводок разрушил 15 автомобильных мостов, затоплен участок федеральной трассы "Сибирь".

Особенно напряженная ситуация сложилась в городе Тулун (население — 41 тысяча). Вышедшая из берегов река Ия прорвала дамбу. Затоплено около 900 домов, в которых живет около 1700 человек.

По данным издания "Сибирь.Реалии", многие жители пострадавших районов говорят, что об угрозе затопления их никто не предупредил, спасатели МЧС в первые дни наводнения отказывались эвакуировать пострадавших, а местные власти утверждали, что все под контролем.

Как сообщал "Апостроф", 29 июня в России в Иркутской области масштабное наводнение подтопило более 4 тысяч домов и унесло жизни пяти людей.