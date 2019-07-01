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Вода уносила целые дома: появилось впечатляющее видео потопа в России

понедельник, 01 июля 2019, 21:29
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В интернете обнародовали видео, на котором зафиксирован потоп в Иркутской области Российской Федерации - мощный поток воды уносит даже дома.

Соответствующий ролик размещен на странице Вал Мишель в Twitter.

‏"По путинскому телеку сказали, что это "зона подтопления". Когда целые дома проносит под 10-метровым мостом, это "подтопило". А когда обрушивается полдома в Магнитогорске, это "хлопок газа". Путинский новояз бл*дей-пропа***онов", - говорится в подписи к видео.

"Когда огненные камни посыплются с небес, они расскажут о небольших осадках и переменной облачности", "Когда самолет упал - жесткая посадка, когда пожар - это загорание", "Ад на Земле", - пишут в интернете.

Стоит отметить, что число погибших при наводнении в Иркутской области увеличилось до 16 человек. Судьба еще нескольких человек неизвестна, пишет ТАСС. В больницах находятся 153 пострадавших, в том числе ребенок.

Как сообщал "Апостроф", в сети появилось жуткое видео наводнения в Иркутской области, снятое с помощью дрона.

Ранее опубликовали фото и видео смертельного потопа в Иркутской области, где введен режим чрезвычайного положения.

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