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В России приняли жесткое решение по делу украинца Гриба: появились подробности

вторник, 23 июля 2019, 17:40
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Во вторник, 23 июля, Верховный суд Российской Федерации принял жесткое решение по делу украинского политзаключенного Павла Гриба.

Об этом сообщает "Интерфакс".

Так, суд признал законным приговор - шесть год колонии - украинцу.

"Решение суда признать законным, жалобу защиты оставить без удовлетворения", - заявил судья.

Отмечается, что защита в своей жалобе обратила внимание суда на несостоятельность и недопустимость доказательств, на основании которых суд первой инстанции выносил приговор.

Гриб в своем выступлении заявил, что не согласен с приговором суда.

"Я был осужден без причины и не согласен с тем, что происходит. Я пытаюсь доказать, что обвинения в отношении меня несостоятельны и бездоказательны. Я не согласен с обвинением и приговором… Рабов в рай не пускают. Слава Украине", - сказал он.

В свою очередь, отец политзаключенного Игорь Гриб заявил, что возможна еще кассация, но "уже нет смысла" и добавил, что планирует обращаться по решению российского судопроизводства в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), сообщает УНН.

"Это будет отдельный иск в ЕСПЧ... Материалы уже там, в ЕСПЧ, добавляются и добавляются для того, чтобы было полноценное заседание, рассмотрение дел и т.д. ", - сказал он.

Как известно, 24 августа 2017 года Гриба, поехавшего в Гомель (Беларусь) на встречу с россиянкой Татьяной Ершовой, похитили сотрудники ФСБ России. Украинца обвинили в подготовке теракта в одной из школ Сочи.

15 ноября 2018 года суд в Ростове-на-Дону начал рассмотрение дела по существу. 22 марта 2019 года российский суд приговорил Гриба к шести годам тюрьмы за якобы подготовку теракта. В апреле Гриб и его адвокат обжаловали приговор.

Напомним, "Апостроф" сообщал, что отец Павла Гриба заявил, что у сына есть симптомы болезни Альцгеймера.

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