Избили и бросили в карьер: появились данные о судьбе таксиста, пропавшего под Запорожьем

Правоохранители обнаружили машину таксиста Ивана Панченко, который пропал 22 июля в районе Бердянска, а также задержали его попутчиков.

Об этом сообщает издание "Бердянск 24".

Как говорят коллеги таксиста, вечером 22 июля он подобрал трех человек и повез в Токмак. По пути между водителем и пассажирами завязался конфликт. Где-то в пути таксиста избили, а затем, якобы, сбросили в водоем.

Глубина карьера около 10 метров. Поиски парня продолжаются. К спасательной операции подключились водолазы.

Все продолжают верить в чудо и в то, что молодой человек выжил.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Киеве нашли тело 20-летнего парня, который пропал во время музыкального фестиваля Atlas Weekend.