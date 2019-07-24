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Под Запорожьем загадочно исчез таксист с пассажирами: опубликовано фото

среда, 24 июля 2019, 19:32
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В Бердянске, Запорожской области, уже двое суток ищут пропавшего таксиста Ивана Панченко, который вечером 22 июля взялся отвезти клиентов в соседний город Токмак и исчез.

Об этом сообщает "КП в Украине".

По имеющейся информации, около десяти часов вечера 22 июля 34-летний Панченко взял троих человек к себе в машину, позвонил жене и сообщил что едет в Токмак. Ночью связь с водителем пропала. Когда утром муж так и не появился дома, жена отправилась в полицию писать заявление о пропаже.

"Есть информация, что он взял троих человек, как говорят таксисты "с бордюра", довезти в Токмак. По крайней мере так говорят все очевидцы. Сразу же отзвонился жене, сказал, куда едет. Позже, уже ночью, сообщил, мол, нахожусь под Токмаком, где конкретно - не сказал. После этого связь оборвалась, телефон перестал отвечать. Поиски ведутся уже двое суток, очень надеемся, что Ваня жив и с ним все в порядке. Мы пытаемся привлечь как можно больше людей. Цепляемся за любые версии", – говорит друг пропавшего Александр Баранец.

По его словам, Иван – человек серьезный и ответственный, отец троих детей, в такси подрабатывал в свободное время, чтобы заработать лишнюю копейку, а вообще работал на производстве мебели.

Кроме правоохранителей, в поисках активно помогают его друзья, знакомые и коллеги-таксисты. Они группами на своих машинах прочесывают местность, колесят по району, расспрашивают, не видел ли кто темно-синий Daewoo Sens с номерами АР3627ЕК.

"Поиски ведутся, но пока ни водителя такси, ни его машину найти не удалось. Делается все возможное", - отметили в пресс-службе Нацполиции Запорожской области.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Киеве нашли тело 20-летнего парня, который пропал во время музыкального фестиваля Atlas Weekend.

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