В Киеве нашли мертвым 20-летнего парня, пропавшего на фестивале Atlas Weekend: фото

20-летнего парня, который пропал во время музыкального фестиваля Atlas Weekend в Киеве, нашли повешенным в одной из многоэтажных жилых домов столицы.
Как сообщает "Информатор", страшную находку жители дома обнаружили между 24 и 25 этажами.
По предварительным данным, он повесился сам. Тело молодого человека провисело на лестнице несколько дней.
По данным издания, умершим оказался Онищенко Вадим. Его объявили в розыск после того, как он ушел из дома на фестиваль и перестал выходить на связь.
На место трагедии прибыли оперативники, медики и экипажи патрульной полиции. Детали смерти молодого человека устанавливаются.
Ранее "Апостроф" сообщал, что 14 июля, в Дарницком районе Киева женщина вернулась домой и обнаружила своего сына повешенным.