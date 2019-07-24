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Под Киевом жена зарезала мужа, сиротами остались трое детей: сеть взволновали история и фото

среда, 24 июля 2019, 18:27
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Во вторник, 23 июля, в городе Фастов Киевской области во время семейного конфликта жена ударила ножом мужа, потерпевший погиб в карете скорой помощи.

Об этом сообщает отдел коммуникаций Национальной полиции области.

В полицию поступило сообщение от врачей, что в скорой умер мужчина с ножевым ранением. Правоохранители на месте событий установили, что 40-летний местный житель вернулся домой в состоянии алкогольного опьянения, поэтому у него произошел конфликт с женой.Тогда женщина схватила нож и нанесла удар ему в грудь. После этого она сама вызвала скорую.

Известно, что у супругов трое несовершеннолетних детей.

Женщина была задержана. По факту правонарушения открыто уголовное производство по ч.1 ст. 115 "Умышленное убийство" УК Украины, женщине грозит лишение свободы на срок до пятнадцати лет.

Пользователи под новостью высказались относительно дальнейшей судьбы детей супругов, потому что скорее всего их придется отдавать под опеку.

Как сообщал "Апостроф", 23 июля в одной из квартир в Киеве было обнаружено окровавленное тело молодой девушки с признаками насильственной смерти.

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