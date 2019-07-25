Грозы, но не везде: синоптики заинтриговали украинцев свежим прогнозом

В четверг, 25 июля, на части территории Украины ожидаются грозы, в остальных областях будет солнечная и жаркая погода.

Об этом заявили в Украинском гидрометцентре.

Так, осадки прогнозируются в Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепровской, Запорожской, Донецкой, Луганской и Херсонской областях. На остальной территории установится солнечная и жаркая погода.

Температура воздуха в среднем составит +13+15 градусов ночью, +24+26 градусов днем.

Как сообщал "Апостроф", ранее курортной Кирилловкой пронесся мощный ураган, который оборвал провода - поселок на некоторое время остался без света.

Подробнее о погоде в последнюю неделю июля читайте в материале "Апострофа": Дождливо, но +31: синоптики озадачили погодой на неделю.