Хотел отомстить: появилось видео с признанием напавшего на Порошенко ветерана "Азова"

В интернете появилось видео с ветераном полка "Азов" Никитой Макеевым, который напал на авто бывшего президента Украины Петра Порошенко.

Соответствующий ролик он обнародовал в Facebook.

Так, Макеев утверждает, что пришел с товарищами под Государственное бюро расследований (ГБР) с бронежилетами, которые легко простреливаются, хотя они находятся на вооружении украинской армии.

Он отметил, что собирался надеть это бронежилет на самого Порошенко.

"Я хотел отомстить за все пять лет унижений, которые он вместе с подопечными в Администрации президента и ставленниками в ГМС (Государственной миграционной службе, - "Апостроф") совершили по отношению к иностранным добровольцам, обещая им гражданство, но вместо этого пустив по 9 кругам бюрократического ада", - добавил Макеев.

Его заявление вызвало волну обсуждения в сети, но мнения разделились.

Как сообщал "Апостроф", ранее появились данные еще об одном из злоумышленников, напавших на Порошенко в Киеве.