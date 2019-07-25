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Столп дыма поднимался в небо: появились фото и видео масштабного пожара под Черниговом

четверг, 25 июля 2019, 23:05
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Фото: пресс-служба ГСЧС Украины в Черниговской области

В четверг, 25 июля, под Черниговом, в Нежине, произошел масштабный пожар на местном жиркомбинате.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Черниговской области, публикуя фото и видео с места ЧП.

"25 июля в 18:10 в г. Нежин по ул. Прилуцкой, 2 на территории Нежинского жиркомбината возник пожар в складском здании с подсолнечной шелухой (около 17 т) на площади около 2 тыс. кв. м.", - уточнили в ведомстве.

Пожар оказался настолько масштабным, что гасить его пришлось около часа и даже задействовать вертолет.

Как сообщал "Апостроф", ранее сети разгневало избиение спасателей на тушении пожара под Черниговом. Прибывших на тушение загоревшейся травы спасателей после избиения даже пришлось госпитализировать.

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