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​Украина отреагировала на уничтожение храма ПЦУ в Крыму

четверг, 25 июля 2019, 10:39
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Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины призвало международное сообщество усилить давление на Россию из-за уничтожения кафедрального собора святых равноапостольных князя Владимира и княгини Ольги в оккупированном Симферополе.

Об этом говорится на сайте министерства.

Как сообщили в ведомстве, 24 июля в Украинской православной церкви (ПЦУ) в г. Симферополе были похищены церковные вещи.

А месяц назад, 28 июня, судебная система оккупационной власти РФ обязала Крымскую епархию Украинской православной церкви передать помещение, где находится и епархия, и кафедральный собор так называемом "министерству имущественных и земельных отношений Крыма".

"Без ведома Крымской епархии строители разобрали крышу, что привело к затоплению церковного помещения и порчи имущества, вокруг здания установили забор, вытащили окна и двери. Все эти так называемые ремонтные работы проводятся по указанию оккупационных властей, а именно так называемого "министерства имущественных и земельных отношений Республики Крым". Сейчас кафедральный собор находится в ужасном, полуразрушенном состоянии. Такое развитие событий по отношению к религиозной общине Украинской православной церкви (ПЦУ) абсолютно прогнозируемо, посколько систематическое давление и преследование продолжается с первых дней оккупации Крымского полуострова РФ", - говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что вся ответственность за содеянное, согласно международному праву, лежит на Российской Федерации.

"МТОТ обращает внимание на необходимость консолидации совместных усилий с международными партнерами с целью принятия дальнейших шагов для усиления давления на Российскую Федерацию из-за нарушения им положений международного права, защищает право на исповедание веры, совершение религиозных обрядов и защиты от дискриминации, а также право верующих на участие в религиозных обрядах и демонстрацию своих религиозных взглядов", - сообщили в ведомстве.

Как сообщал "Апостроф", Подконтрольный российским оккупантам суд в Крыму принял решение отобрать у Крымской епархии канонической Православной церкви Украины ее главный храм, кафедральный собор Святых равноапостольных князей Владимира и Ольги в Симферополе.

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