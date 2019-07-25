Возвращался домой: под Хмельницким на рельсах нашли тело ребенка

Утром в четверг, 25 июля, в Хмельницкой области между железнодорожными путями было обнаружено тело 11-летнего ребенка, который на поезде возвращался домой с отдыха.

Об этом сообщает сектор коммуникации полиции области.

Страшную находку обнаружили в селе Волосское. Как отмечается, 11-летний киевлянин возвращался домой поездом "Рахов-Киев".

"Около 6:00 часов на линию "102" поступило сообщение от железнодорожного техника о том, что в селе Волосское Деражнянского района между железнодорожными путями обнаружено тело подростка", – говорится в сообщении полиции.

Обстоятельства и причина смерти ребенка выясняются.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Запорожской области обнаружили тело таксиста Ивана Панченко, который взял попутчиков и пропал 22 июля.