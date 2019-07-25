Появилась печальная новость про таксиста, пропавшего под Запорожьем: фото

В Запорожской области обнаружили тело таксиста Ивана Панченко, который взял попутчиков и пропал 22 июля.

Об этом сообщает ресурс gazeta.zp.ua.

Пропавшего мужчину обнаружили мертвым, а ранее его автомобиль был найден около озера. Полиция уже задержала трех пассажиров, которые тогда находились в машине таксиста. Правоохранители выясняют детали трагедии.

Напомним, водитель взял заказ на поездку 22 июля в 21:49. Он повез пассажиров в Токмак из Бердянска и пропал. Известно, что по пути между водителем и пассажирами завязался конфликт. В дороге таксиста избили, а затем, якобы, сбросили в водоем.

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