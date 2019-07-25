В Киеве около метро обнаружили жуткую находку: опубликованы фото и видео

В четверг, 25 июля, в Деснянском районе Киева обнаружили мужчину без признаков жизни.

Об этом сообщает издание "Информатор".

Тело нашли полицейские метрополитена около 05:20 возле станции метро "Черниговская". Мужчина лежал на склоне у перрона. На место вызвали медиков, которым по приезду оставалось лишь констатировать смерть.

"Мужчина лежал разутым на газоне, а рядом находились его кроссовки. Скорее всего, он скончался около полуночи. На вид погибшему было около 40 лет", - говорится в сообщении.

При предварительном осмотре тела следователи не обнаружили на нем следов насильственной смерти. От чего наступила смерть - покажет экспертиза. Все обстоятельства и детали инцидента устанавливаются.

Как сообщал "Апостроф", 23 июля в городе Фастов Киевской области во время семейного конфликта жена ударила ножом мужа, потерпевший погиб в карете скорой помощи.