Зеленский провел разговор с Трампом: названы ключевые темы

В четверг, 25 июля, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Так, Трамп поздравил Украину с успешным проведением свободных и демократических парламентских выборов, а Владимира Зеленского - с уверенной победой партии "Слуга народа".

Отмечается, что президент США выразил надежду, что новая украинская власть завершит расследование коррупционных дел, которые сдерживали взаимодействие между Украиной и Америкой.

В свою очередь, Зеленский поблагодарил Трампа за лидерство США в сохранении и усилении санкционного давления на Россию.

Президенты договорились предметно обсудить практические вопросы украинско-американского взаимодействия во время визита Владимира Зеленского в США.

Как сообщал "Апостроф", ранее президент США Дональд Трамп пригласил украинского лидера Владимира Зеленского посетить Вашингтон.

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