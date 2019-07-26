Под Житомиром избили ветерана АТО за то, что он защищал Украину: видео и реакция сети

В Бердичеве Житомирской области избили ветерана антитеррористической операции (АТО) на Донбассе за то, что он защищал Украину и воевал против России.

Соответствующее видео в группе "Лидер" в Facebook обнародовала Мирослава Целищева.

"Бывшего бойца АТО избили за то, что он сказал, что воюет против России. Я специально вырезала этот отрывок видео, чтобы были доказательства, держите. Сделал это бывший осужденный, сейчас YouTube-блогер Артур Сороченко", - процитировала она того, кто сообщил об инциденте.

Ролик вызвал волну гнева в сети.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Энергодаре Запорожской области избили до смерти 48-летнего ветерана АТО Евгения Бабанского. Травмы были настолько тяжелыми, что пострадавшего доставили в больницу уже в критическом состоянии.

Также в Виннице на парковке у Центрального рынка произошел конфликт между ветераном АТО и охранником.