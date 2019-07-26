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Появилось видео с опасным псевдокопом, напавшим на гостя Одесского кинофестиваля

пятница, 26 июля 2019, 13:39
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Одесские правоохранители задержали 43-летнего преступника, который напал и ограбил финляндского политика, общественного деятеля, продюсера и бизнесмена российского происхождения Илью Шпигеля, который приехал на Одесский кинофестиваль.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

"Задержали правонарушителя сотрудники Управления уголовного розыска полиции Одесской области. Сейчас он подозревается в ограблении нескольких человек, приехавших в Одессу из европейских стран", - уточнили в ведомстве.

Напомним, Шпигеля избили и ограбили во дворе арендуемых им апартаментов на улице Преображенской, 24. Так, преступник вырвал у жертвы наручные часы, кошелек и золотой кулон и быстро ретировался. На входе во двор грабителя ждал его подельник.

Как сообщал "Апостроф", ранее иностранец раскрыл важные детали нападения "копов" на гостя Одесского кинофестиваля.

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