Появилось видео с опасным псевдокопом, напавшим на гостя Одесского кинофестиваля

Одесские правоохранители задержали 43-летнего преступника, который напал и ограбил финляндского политика, общественного деятеля, продюсера и бизнесмена российского происхождения Илью Шпигеля, который приехал на Одесский кинофестиваль.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

"Задержали правонарушителя сотрудники Управления уголовного розыска полиции Одесской области. Сейчас он подозревается в ограблении нескольких человек, приехавших в Одессу из европейских стран", - уточнили в ведомстве.

Напомним, Шпигеля избили и ограбили во дворе арендуемых им апартаментов на улице Преображенской, 24. Так, преступник вырвал у жертвы наручные часы, кошелек и золотой кулон и быстро ретировался. На входе во двор грабителя ждал его подельник.

Как сообщал "Апостроф", ранее иностранец раскрыл важные детали нападения "копов" на гостя Одесского кинофестиваля.