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Нападение "копов" на гостя Одесского кинофестиваля: иностранец раскрыл важные детали

четверг, 25 июля 2019, 14:03
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В Одессе задержали подозреваемого в нападении на кинофестивале на продюсера из Хельсинки (Финляндия) Илью Шпигеля.

Об этом сообщил сам пострадавший.

Инцидент произошел в самом центре города. Неизвестные напали на продюсера и успешного бизнесмена в северных странах ЕС на Одесском кинофестивале. В результате ЧП Шпигель получил перелом носа, а также у него украли ценные вещи.

По предварительным данным, нанесенный ущерб составил около 10 тысяч евро - украдены часы, золотая цепочка со звездой Давида, наличные деньги. Одна из крупнейших страховых компаний ЕС уже выделила необходимую сумму на лечение своего клиента в первоклассной частной клинике Одессы.

Известно, что преступники были стилизованы "под полицейских". После происшествия они скрылись с места преступления.
Полная видеозапись произошедшего снята на обзорной камере, а также видеозапись со звуком, записанная камерой домофона, свидетели, которые видели, как продюсера выследили двое мужчин не славянской внешности, переодетые в униформу с надписью "полис" - все это помогло полиции задержать одного из злоумышленников.
25 июля Илью Шпигеля срочно приглашают явиться в РУВД на Греческую для опознание преступника.
Как сообщал "Апостроф", в одном из "лотерейных" заведений Киева посетитель избил до потери сознания женщину-кассира и снял с нее все украшения.

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