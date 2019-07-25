Нападение "копов" на гостя Одесского кинофестиваля: иностранец раскрыл важные детали

В Одессе задержали подозреваемого в нападении на кинофестивале на продюсера из Хельсинки (Финляндия) Илью Шпигеля.

Об этом сообщил сам пострадавший.

Инцидент произошел в самом центре города. Неизвестные напали на продюсера и успешного бизнесмена в северных странах ЕС на Одесском кинофестивале. В результате ЧП Шпигель получил перелом носа, а также у него украли ценные вещи.

По предварительным данным, нанесенный ущерб составил около 10 тысяч евро - украдены часы, золотая цепочка со звездой Давида, наличные деньги. Одна из крупнейших страховых компаний ЕС уже выделила необходимую сумму на лечение своего клиента в первоклассной частной клинике Одессы.