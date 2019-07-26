Россия устроила большую блокаду в Черном море: карта

Россия перекрыла пять крупных районов в Черном море, суммарная площадь которых составляет 118 570 квадратных километров, что составляет более четверти общей площади моря.

Как сообщает "Украинский милитаристский портал", международные предписания о перекрытии были переданы мореплавателям.

Отмечается, что перекрытие было начато с 24 июля 2019 года.

При этом, районы, перекрытые Россией, фактически блокируют судоходство привычными и рекомендованными международными морскими путями к Болгарии, Грузии, Румынии и Украине.

Как отмечается, своеобразная блокада продлится до 19 августа. При этом россияне не указывают четкой причины такого перекрытия. В предписаниях только отмечается, что некоторые участки несут "опасность навигации и опасность плаванию". Также часть участков закрыта для проведения мероприятий боевой подготовки.

При этом издание отмечает, что Россия неспособна обеспечить фактическую блокаду всех указанных участков и не исключены случаи, когда какие-то суда могут оказаться в запрещенном районе.

"Поэтому стоит рассматривать эти действия как очередной акт гибридной агрессии на море, теперь уже не только против Украины, но и других стран Черноморского региона", - считают журналисты.

Как сообщал "Апостроф", накануне, 25 июля, Украина задержала российский танкер, который был причастен к блокированию и захвата в плен украинских моряков .