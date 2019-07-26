RU  UA  EN

суббота, 27 июля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.35
Меню
Общество

Новости

27 июля

00:32
Аферисты, бомжи и расисты: появились мощные стихи о составе новой Рады
00:05
Все женщины - проститутки: украинки красиво ответили в сети чиновнику-сексисту

26 июля

23:42
Россия устроила большую блокаду в Черном море: карта
23:31
Появились первые фото Зеленского в Одессе: что он там делает
23:02
Мы один народ: "оборотень" из АТО разозлил сеть появлением на Кремль ТВ
22:32
Одесские копы прославились в сети благодаря необычному беглецу: видео
22:16
Социологи опубликовали свежий рейтинг Кличко среди киевлян
22:03
В сети показали ликвидированного на Донбассе подполковника из России
21:48
Россия потребовала от США объяснений из-за смерти своего боксера
21:32
Умерла 18-летняя пострадавшая в страшном ДТП под Днепром
21:18
Богдан поставил сеть на уши фото с Зеленским и новым премьером
21:04
Дело не в Зеленском: стало известно, кто стоит за громким скандалом с Кличко
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Россия устроила большую блокаду в Черном море: карта

пятница, 26 июля 2019, 23:42
переглянути новину українською

Россия перекрыла пять крупных районов в Черном море, суммарная площадь которых составляет 118 570 квадратных километров, что составляет более четверти общей площади моря.

Как сообщает "Украинский милитаристский портал", международные предписания о перекрытии были переданы мореплавателям.

Отмечается, что перекрытие было начато с 24 июля 2019 года.

При этом, районы, перекрытые Россией, фактически блокируют судоходство привычными и рекомендованными международными морскими путями к Болгарии, Грузии, Румынии и Украине.

Как отмечается, своеобразная блокада продлится до 19 августа. При этом россияне не указывают четкой причины такого перекрытия. В предписаниях только отмечается, что некоторые участки несут "опасность навигации и опасность плаванию". Также часть участков закрыта для проведения мероприятий боевой подготовки.

При этом издание отмечает, что Россия неспособна обеспечить фактическую блокаду всех указанных участков и не исключены случаи, когда какие-то суда могут оказаться в запрещенном районе.

"Поэтому стоит рассматривать эти действия как очередной акт гибридной агрессии на море, теперь уже не только против Украины, но и других стран Черноморского региона", - считают журналисты.

Как сообщал "Апостроф", накануне, 25 июля, Украина задержала российский танкер, который был причастен к блокированию и захвата в плен украинских моряков .

Фотовзгляд

Все галереи
Голосование президента на внеочередных выборах в Верховную Раду

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Задержание российского танкера, который блокировал украинских моряков: все подробности

На пороге катастрофы: почему погибает озеро Свитязь

Боевиков используют на Донбассе для политического влияния на Украину, есть много сценариев - Георгий Тука

Волна детского насилия: почему кастрация не поможет и как уберечь детей

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: