Появилось видео задержания российского танкера, который участвовал в захвате украинских моряков

Служба безопасности Украины опубликовала видео задержания российского корабля "NEYMA", который предположительно участвовал в блокировании военных кораблей в Керченском проливе в ноябре 2018 года, когда были захвачены 24 украинских моряка.

Видеозапись размещена на странице СБУ в Youtube.

На опубликованных кадрах можно увидеть как сотрудники украинской спецслужбы проводят обыск на корабле и допрашивают членов его экипажа.

Напомним, танкер "NEYMA" был задержан после того, как он 24 июля прибыл в украинский порт Измаил. СБУ сообщает, что российские владельцы танкера "NEYMA" с целью сокрытия его участия в захвате украинских кораблей, изменили его название на "NIKA SPIRIT".

Как ранее сообщал "Апостроф", 25 ноября 2018 года сотрудники ФСБ России обстреляли и захватили в Черном море украинские катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу", которые возвращались в Одессу после попытки пройти через Керченский пролив.

Российские силовики незаконно задержали 24 украинских военнослужащих, трое из них были ранены. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы России, "судили" в оккупированном Крыму и перевезли в Москву.

Украина требует от России освобождения захваченных моряков и считает их военнопленными. В управлении верховного комиссара ООН по правам человека заявили, что украинские моряки как военнопленные должны находиться под защитой Женевской конвенции.

16 апреля 2019 года Украина обратилась в Международный трибунал ООН по морскому праву с целью освобождения пленных моряков и судов. 25 мая Трибунал ООН обнародовал решение о применении временных мер по делу по иску Украины к России, которым суд обязал РФ освободить моряков и суда. В то же время суд не удовлетворил просьбу Украины обязать РФ прекратить уголовное преследование пленных.

Срок выполнения решения истек 25 июня. В этот день от Министерства иностранных дел России поступила нота, которой Украине предлагалось предоставить письменные гарантии продолжения уголовного преследования украинских моряков в соответствии с российским законодательством. В ответной ноте украинский МИД назвал позицию Москвы неприемлемой.