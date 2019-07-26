​Стало известно, какое новое оружие и военную технику получат ВСУ в 2019 году

Вскоре ВСУ получат еще несколько новых образцов вооружения, среди которых модернизированная реактивная система залпового огня "Ольха-Р" и усовершенствованный беспилотный авиационный комплекс Spectator-М1.

Об этом сообщил временно исполняющий обязанности директора Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Министерства обороны Украины полковник Андрей Мясников, сообщает Defense Express.

По его словам, до конца этого лета "Ольху-Р", которая недавно успешно прошла Государственные испытания, примут на вооружение Вооруженных Сил Украины. Также в этом году планируют начать закупку системы по государственному оборонному заказу, финансовый ресурс для этого уже предусмотрено.

Кроме того, вскоре ожидается до начала производства и поступления в военные части модернизированного и усовершенствованного БАК Spectator-М1, также недавно был принят на вооружение ВСУ. Сейчас специалисты ОАО "Меридиан" им. С. П. Королева готовят Spectator-М1 до серийного производства, которое планируется развернуть в рамках Государственного оборонного заказа. Средства для этого предусмотрены.

Мясников также сообщил о поставках на нужды ВСУ новейших противотанковых ракетных комплексов "Стугна-П" и "Корсар", что по государственному оборонному заказу с 2015 года регулярно закупаются в пределах предоставленного финансового ресурса.

"Указанные ракетные комплексы успешно применяют войска в районе проведения операции Объединенных сил. Украинские защитники положительно их оценивают. На тех направлениях нашей обороны, где есть "Стугна-П" и "Корсар", нет вражеских обстрелов с танков. Противник знает: это оружие - эффективное", - отметил полковник.

По его словам, до конца 2019-го планируют поставить в войска около 9,5 млн боеприпасов различных калибров и более 6 тыс. новых и модернизированных образцов вооружения и военной техники.

Как сообщал "Апостроф", в среду, 24 июля, в Украине прошли испытания нового образца ракетного вооружения - комплекса "Ольха-М".